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Вот что говорит
Mick Jagger о песни Леннона
Mick Jagger о песни Леннона
- Моя любимая песня Леннона? „Imagine“. Надо подумать. Она самая крутая. У него и других много, но мне нравится именно эта.
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Новости

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка

Донован (Donovan)

Донован (Donovan)

Есть такие счастливчики, которым улыбается судьба, от неё они получают всё и сразу. Вот таким парнем и был Донован Лейч. К концу 60-х он добился всего, о чем можно было мечтать. Так, что и двигаться вроде бы было больше некуда. И это он говорил сам о себе.

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Техника

КЛИКАЙ, НЕ СТЕСНЯЙСЯ

КЛИКАЙ, НЕ СТЕСНЯЙСЯМы пользуемся великим изобретением каждый день, не задумываясь о том, что когда-то в 1960-е годы один гений совершил открытие, без которого наша сегодняшняя действительность возможно была бы другой. Речь идёт о «мышке». Первый действующий прототип КОТорой появился в 1964 году.
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Спорт

Известный латышский пловец Янис Конрадс

Известный латышский пловец Янис Конрадс

 

В конце 50-х и в начале 60-х годов Конрадс вместе со своей сестрой Илзе

лидировали в книгах рекордов по плаванию.

 

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Фотогалерея
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21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны
Сергей Минаев родом из шестидесятыхСергей Минаев родом из шестидесятых
Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962
"Белое солнце пустыни" - битва за название"Белое солнце пустыни" - битва за название
3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала
2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в ЧехословакиюВ ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в Чехословакию
в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».

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Все свои вопросы направляйте в редакцию Журнала "60-е!" на почту cuba-@mail.ru
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