Вот что говорит
Джон Леннон о любви и мире
-"Если кто-нибудь скажет, что любовь и мир — это клише, которое ушло вместе с шестидесятыми, это будет его проблемой. Любовь и мир вечны..."
Джон Леннон
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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
Пэтси Клайн ( Patsy Cline) или Элвис в юбкеПоверить в то, что девушка может петь кантри считалось в 50-х невероятным, но начались шестидесятые и все изменилось. Пэтси Клайн (Patsy Cline) надела ковбойскую щляпу и стала эталлоном «нешвильского звучания».
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Техника
Самолет амфибия Бе-12.
В середине 60-х годов был создан самолет амфибия Бе-12.
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Спорт
Известный латышский пловец Янис Конрадс
В конце 50-х и в начале 60-х годов Конрадс вместе со своей сестрой Илзе
лидировали в книгах рекордов по плаванию.