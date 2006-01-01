Вот что говорит
Чарльз Буковский о поэтах-Поэт? это слово нужно определить заново, когда я слышу его у меня начинает бурлить в желудке как будто вот-вот стошнит…
Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
Музыка
Мордашки (The Small Faces)
«Мордашки» и впрямь были хороши собой, природа их не обидела, но еще более приятна была их музыка. И хотя группа организовалась как ответ Восточного Лондона Западному, где вовсю работала группа The Who, вся схожесть с этой бандой была только в том, что они вместе ориентировались на тусовку «модов». Несовершеннолетние «мордашки», немного побыв в любителях, заиграли качественный ритм-энд-блюз, быстро навострившись выдавать отличные песни с запоминающимися мелодиями.
Техника
Герман Титов: космонавт-два и герой номер один
— Ты о чем? — спросил Юрия его приятель Герман. — Мечтаешь, что, может, вот так же вдвоем будем бродить по берегу какой-нибудь марсианской реки и любоваться заходящим солнцем, Землей?
— Вот было бы здорово!.. – мечтательно рассмеялся в ответ будущий космонавт-один.
Спорт
СБОРНАЯ СССР 1969
Программа года была довольно скромной: удачно выступить в предварительных играх чемпионата мира, намеченных на осень. А до этого «только» определить наилучший вариант состава сборной и провести по ходу сезона ряд контрольных товарищеских игр