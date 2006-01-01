Вот что говорит
Борис Гребенщиков о группе Family и Роджере Чэпмене-Группа Family - черная овца в разноцветном стаде британской музыки. Анархисты. От вопля их певца Роджера Чэпмена птицы замертво падали в обморок.
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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
Группа Mavi IşıklarГруппа Mavi Işıklar oбразoвалась в достопамятном 1964 году.
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Техника
КЛИКАЙ, НЕ СТЕСНЯЙСЯМы пользуемся великим изобретением каждый день, не задумываясь о том, что когда-то в 1960-е годы один гений совершил открытие, без которого наша сегодняшняя действительность возможно была бы другой. Речь идёт о «мышке». Первый действующий прототип КОТорой появился в 1964 году.
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Спорт
СБОРНАЯ СССР 1969
Программа года была довольно скромной: удачно выступить в предварительных играх чемпионата мира, намеченных на осень. А до этого «только» определить наилучший вариант состава сборной и провести по ходу сезона ряд контрольных товарищеских игр