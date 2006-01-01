Вот что говорит
Грэм Нэш о шестидесятых
- Знаешь, отличные были времена, мы были совсем юные, но я совсем ничего не помню об этих годах"
Грэм Нэш (Hollies).
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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
Рок-музыка в СССРВ начале 1960-х годов рок-музыка существовала в СССР полуподпольно
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Техника
Похороненный заживо 50 лет назад
50 лет назад жители американского городка Тулса, который находится в штате Оклахома, заживо похоронили новенький автомобиль Plymouth Belvedere. В свое время эта машина представляла из себя своеобразное послание к потомкам
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