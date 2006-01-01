Вот что говорит
Mick Jagger о песни Леннона- Моя любимая песня Леннона? „Imagine“. Надо подумать. Она самая крутая. У него и других много, но мне нравится именно эта.
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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
tyrannosaurus rex или Марк – король динозавров«Я всегда был звездой, даже если моя звезда и светила всего для трех улиц района Хэкни», — говорил Марк Болан. Проделывая путь от чувака по имени Тоби Тайлер до короля Глэма, он один из первых свернул в сторону от 60-х.
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Техника
Кристи - кукла-негретянка из 60-хПервую чернокожую куклу запустили в серийное производство в 1969 году. Звали ее Кристи, и она дружила с Барби. Придумала куклу Рут Хандлер, соосновательница компании Mattel, которая десятью годами раньше создала и саму Барби. Изобретение заключалось в том, что кукла была «взрослой», но предназначалась для маленьких девочек.
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