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Вот что говорит
Чарльз Буковский о поэтах
Чарльз Буковский о поэтах
-Поэт? это слово нужно определить заново, когда я слышу его у меня начинает бурлить в желудке как будто вот-вот стошнит…
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Новости

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка

Мордашки (The Small Faces)

Мордашки (The Small Faces)

«Мордашки» и впрямь были хороши собой, природа их не обидела, но еще более приятна была их музыка. И хотя группа организовалась как ответ Восточного Лондона Западному, где вовсю работала группа The Who, вся схожесть с этой бандой была только в том, что они вместе ориентировались на тусовку «модов». Несовершеннолетние «мордашки», немного побыв в любителях, заиграли качественный ритм-энд-блюз, быстро навострившись выдавать отличные песни с запоминающимися мелодиями.

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Техника

Герман Титов: космонавт-два и герой номер один

Герман Титов: космонавт-два и герой номер один

— Ты о чем? — спросил Юрия его приятель Герман. — Мечтаешь, что, может, вот так же вдвоем будем бродить по берегу какой-нибудь марсианской реки и любоваться заходящим солнцем, Землей?

— Вот было бы здорово!.. – мечтательно рассмеялся в ответ будущий космонавт-один.

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Спорт

СБОРНАЯ СССР 1969

Программа года была довольно скромной: удачно выступить в предварительных играх чемпионата мира, намеченных на осень. А до этого «только» определить наилучший вариант состава сборной и провести по ходу сезона ряд контрольных товарищеских игр 

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21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны
Сергей Минаев родом из шестидесятыхСергей Минаев родом из шестидесятых
Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962
"Белое солнце пустыни" - битва за название"Белое солнце пустыни" - битва за название
3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала
2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в ЧехословакиюВ ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в Чехословакию
в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».

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