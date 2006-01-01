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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
Донован (Donovan)
Есть такие счастливчики, которым улыбается судьба, от неё они получают всё и сразу. Вот таким парнем и был Донован Лейч. К концу 60-х он добился всего, о чем можно было мечтать. Так, что и двигаться вроде бы было больше некуда. И это он говорил сам о себе.
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Техника
КЛИКАЙ, НЕ СТЕСНЯЙСЯМы пользуемся великим изобретением каждый день, не задумываясь о том, что когда-то в 1960-е годы один гений совершил открытие, без которого наша сегодняшняя действительность возможно была бы другой. Речь идёт о «мышке». Первый действующий прототип КОТорой появился в 1964 году.
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Спорт
Стрельцов: Пеле просто повезло...
Метко было замечено, что если бы Эдуард Стрельцов поехал в 1958 году на чемпионат мира в Швецию, то неизвестно еще, кто бы на том первенстве стал Пеле—сам Пеле или Стрельцов. В Швецию Эдуард Стрельцов не поехал.