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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
Символ свободы-Дин РидПевец был символом свободы и молодости для миллионов людей. Незатейливый рок-н-ролл Дина стал классикой для советских ВИА. В 1965 году Дин Рид принял участие во Всемирном конгрессе сторонников мира в Финляндии и посетил СССР по приглашению ЦК КПСС. Восхищающийся социализмом певец давал интервью всем желающим.
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Техника
Кристи - кукла-негретянка из 60-хПервую чернокожую куклу запустили в серийное производство в 1969 году. Звали ее Кристи, и она дружила с Барби. Придумала куклу Рут Хандлер, соосновательница компании Mattel, которая десятью годами раньше создала и саму Барби. Изобретение заключалось в том, что кукла была «взрослой», но предназначалась для маленьких девочек.
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