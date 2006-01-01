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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
ГРУППЫ 60-хИстория отечественной рок-музыки, как говорят очевидцы, началась в 1961 году в Риге, где Валерий Сайнутдинов собрал самый первый рок-состав, названный «Ревенждерс».
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Техника
Организация и развитие Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН в 1960-е годыПримерные контуры Сибирского отделения АН СССР были определены еще до появления официальных документов о его организации в 1957 г. В отдаленной перспективе огромную территорию Сибири и Дальнего Востока должна была охватить сеть комплексных научных городков с развитой инфраструктурой и квалифицированными кадрами.
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