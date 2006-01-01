Сервисы
ИнтервьюИнтервью
КонкурсыКонкурсы
Музей 60-хМузей 60-х
ПартнерПартнер
Радио 60-хРадио 60-х
НовостиНовости
Игры!Игры!
МагазинМагазин
ФорумФорум
О проектеО проекте
НаписатьНаписать
ФотоФото
Вот что говорит
Гагарин при старте ракеты
Гагарин при старте ракеты

-Поехали!

 

Подписаться на RSS

Новости

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
читать полностью
Подписаться на RSS

Музыка

Символ свободы-Дин Рид

Символ свободы-Дин РидПевец был символом свободы и молодости для миллионов людей. Незатейливый рок-н-ролл Дина стал классикой для советских ВИА.           В 1965 году Дин Рид принял участие во Всемирном конгрессе сторонников мира в Финляндии и посетил СССР по приглашению ЦК КПСС. Восхищающийся социализмом певец давал интервью всем желающим.

читать полностью
Подписаться на RSS

Техника

Кристи - кукла-негретянка из 60-х

Кристи - кукла-негретянка из 60-хПервую чернокожую куклу запустили в серийное производство в 1969 году. Звали ее Кристи, и она дружила с Барби. Придумала куклу Рут Хандлер, соосновательница компании Mattel, которая десятью годами раньше создала и саму Барби. Изобретение заключалось в том, что кукла была «взрослой», но предназначалась для маленьких девочек.
читать полностью
Подписаться на RSS

Спорт

Игорь и Тамара Москвина

Игорь и Тамара МосквинаОдна из самых звездных пар нашего советского и российского фигурного катания Игорь и Тамара Москвина!
читать полностью
Фотогалерея
вступай в кружок минеров.jpg1968-tappans-2.jpgМерилин (1).jpgНью-ЙоркClaudia Cardinale19.jpg
japan-60s (16).jpgHilda 12.jpgА еще говорят что мы свиньи.jpgКоньяк.jpgposter60s-117.jpg
Hillary Waugh - The Girl Who Cried Wolf.jpg1961-hotpoint-july.jpgDSCN5429.JPGПрически 60-х1965_Pontiac
Видео из 60-х
фотографии киноафиши 60-х
Интервью с
Все интервью
Мы "Вконтакте" RSS 2.0
Литература
Литература
Автомобили
Автомобили
Спорт
Спорт
СССР
СССР
Музыка
Музыка
Кино
Кино
Мода
Мода
Политика
Политика
Люди
Люди
Сенсации
Сенсации
Наука
Наука
Ресурсы
Ресурсы
Календарь
21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны
Сергей Минаев родом из шестидесятыхСергей Минаев родом из шестидесятых
Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962
"Белое солнце пустыни" - битва за название"Белое солнце пустыни" - битва за название
3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала
2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в ЧехословакиюВ ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в Чехословакию
в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».

Copyright © 2006–2013 Творческое объединение "Журнал 60-е!"
Все свои вопросы направляйте в редакцию Журнала "60-е!" на почту cuba-@mail.ru
Реклама
Самая подробная информация копии часов ulysse nardin тут.
Открытие
Мода
Музыка
Кинофильмы
Автомобили
Литература
Техника
Политика