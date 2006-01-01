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Вот что говорит
Грэм Нэш о шестидесятых
Грэм Нэш о шестидесятых

- Знаешь, отличные были времена, мы были совсем юные, но я совсем ничего не помню об этих годах"

Грэм Нэш (Hollies).

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Новости

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка

Рок-музыка в СССР

В начале 1960-х годов рок-музыка существовала в СССР полуподпольно
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Техника

Похороненный заживо 50 лет назад

Похороненный заживо 50 лет назад

50 лет назад жители американского городка Тулса, который находится в штате Оклахома, заживо похоронили  новенький автомобиль Plymouth Belvedere. В свое время эта машина представляла из себя своеобразное послание к потомкам

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Спорт

В Лаурели

В ЛаурелиСоветские конники начали участвовать в розыгрыше этого Кубка с 1958 г.
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21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны
Сергей Минаев родом из шестидесятыхСергей Минаев родом из шестидесятых
Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962
"Белое солнце пустыни" - битва за название"Белое солнце пустыни" - битва за название
3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала
2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в ЧехословакиюВ ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в Чехословакию
в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».

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