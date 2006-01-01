— Ты о чем? — спросил Юрия его приятель Герман. — Мечтаешь, что, может, вот так же вдвоем будем бродить по берегу какой-нибудь марсианской реки и любоваться заходящим солнцем, Землей?

— Вот было бы здорово!.. – мечтательно рассмеялся в ответ будущий космонавт-один.