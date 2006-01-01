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Вот что говорит
Mick Jagger о песни Леннона
Mick Jagger о песни Леннона
- Моя любимая песня Леннона? „Imagine“. Надо подумать. Она самая крутая. У него и других много, но мне нравится именно эта.
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Новости

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка

tyrannosaurus rex или Марк – король динозавров

tyrannosaurus rex или Марк – король динозавров «Я всегда был звездой, даже если моя звезда и светила всего для трех улиц района Хэкни», — говорил Марк Болан. Проделывая путь от чувака по имени Тоби Тайлер до короля Глэма, он один из первых свернул в сторону от 60-х.
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Техника

Кристи - кукла-негретянка из 60-х

Кристи - кукла-негретянка из 60-хПервую чернокожую куклу запустили в серийное производство в 1969 году. Звали ее Кристи, и она дружила с Барби. Придумала куклу Рут Хандлер, соосновательница компании Mattel, которая десятью годами раньше создала и саму Барби. Изобретение заключалось в том, что кукла была «взрослой», но предназначалась для маленьких девочек.
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Спорт

Манина Тамара Ивановна

Манина Тамара ИвановнаСильнейшая гимнастка 50-х и 60-х годов.
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Фотогалерея
england-60s-13.jpgWoodstock_54.jpgFran?oise Hardy 4.jpgTwiggy SunglassesКировская областная детская библиотека им. А.С. Грина
Мерилин (330).jpgМерилин (60).jpgРодине новые миллионы киловатт.jpgмакияж-60х.jpgmakiyaj_60s_3.jpg
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21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны
Сергей Минаев родом из шестидесятыхСергей Минаев родом из шестидесятых
Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962
"Белое солнце пустыни" - битва за название"Белое солнце пустыни" - битва за название
3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала
2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в ЧехословакиюВ ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в Чехословакию
в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».

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Все свои вопросы направляйте в редакцию Журнала "60-е!" на почту cuba-@mail.ru
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