Примерные контуры Сибирского отделения АН СССР были определены еще до появления официальных документов о его организации в 1957 г. В отдаленной перспективе огромную территорию Сибири и Дальнего Востока должна была охватить сеть комплексных научных городков с развитой инфраструктурой и квалифицированными кадрами.