Есть такие счастливчики, которым улыбается судьба, от неё они получают всё и сразу. Вот таким парнем и был Донован Лейч. К концу 60-х он добился всего, о чем можно было мечтать. Так, что и двигаться вроде бы было больше некуда. И это он говорил сам о себе.