Вот что говорит
Mick Jagger о песни Леннона- Моя любимая песня Леннона? „Imagine“. Надо подумать. Она самая крутая. У него и других много, но мне нравится именно эта.
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Новости
8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка
Донован (Donovan)
Есть такие счастливчики, которым улыбается судьба, от неё они получают всё и сразу. Вот таким парнем и был Донован Лейч. К концу 60-х он добился всего, о чем можно было мечтать. Так, что и двигаться вроде бы было больше некуда. И это он говорил сам о себе.
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Техника
КЛИКАЙ, НЕ СТЕСНЯЙСЯМы пользуемся великим изобретением каждый день, не задумываясь о том, что когда-то в 1960-е годы один гений совершил открытие, без которого наша сегодняшняя действительность возможно была бы другой. Речь идёт о «мышке». Первый действующий прототип КОТорой появился в 1964 году.
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Спорт
Известный латышский пловец Янис Конрадс
В конце 50-х и в начале 60-х годов Конрадс вместе со своей сестрой Илзе
лидировали в книгах рекордов по плаванию.