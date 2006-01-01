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Джон Леннон о любви и мире
Джон Леннон о любви и мире

 -"Если кто-нибудь скажет, что любовь и мир — это клише, которое ушло вместе с шестидесятыми, это будет его проблемой. Любовь и мир вечны..."

Джон Леннон

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Новости

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка

Пэтси Клайн ( Patsy Cline) или Элвис в юбке

Пэтси Клайн ( Patsy Cline) или Элвис в юбкеПоверить в то, что девушка может петь кантри считалось в 50-х невероятным, но начались шестидесятые и все изменилось. Пэтси Клайн (Patsy Cline) надела ковбойскую щляпу и стала эталлоном «нешвильского звучания».
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Техника

Самолет амфибия Бе-12.

Самолет амфибия Бе-12.

В середине 60-х годов был создан самолет амфибия Бе-12.

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Спорт

Известный латышский пловец Янис Конрадс

Известный латышский пловец Янис Конрадс

 

В конце 50-х и в начале 60-х годов Конрадс вместе со своей сестрой Илзе

лидировали в книгах рекордов по плаванию.

 

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21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны
Сергей Минаев родом из шестидесятыхСергей Минаев родом из шестидесятых
Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962
"Белое солнце пустыни" - битва за название"Белое солнце пустыни" - битва за название
3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала
2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в ЧехословакиюВ ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в Чехословакию
в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».

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