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Вот что говорит
Гагарин при старте ракеты
Гагарин при старте ракеты

-Поехали!

 

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Новости

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"

8-ая вечеринка "Журнала 60-е!"8-ая вечеринка журнала "60-е!" пройдет в Лосиноостровском парке 1 мая 2014 года, начало с 12-00!
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Музыка

ГРУППЫ 60-х

История отечественной рок-музыки, как говорят очевидцы, началась в 1961 году в Риге, где Валерий Сайнутдинов собрал самый первый рок-состав, названный «Ревенждерс».
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Техника

Организация и развитие Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН в 1960-е годы

Примерные контуры Сибирского отделения АН СССР были определены еще до появления официальных документов о его организации в 1957 г. В отдаленной перспективе огромную территорию Сибири и Дальнего Востока должна была охватить сеть комплексных научных городков с развитой инфраструктурой и квалифицированными кадрами.
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Спорт

22 октября 1960 - Кассиус Клей : (будущий Мохаммед АЛИ) выиграл свой первый бой

22 октября 1960 -<font color="#ff9933"> Кассиус Клей </font>: (будущий Мохаммед АЛИ) выиграл свой первый бой-Дяденька, у меня забрали велосипед, — рыдал юный Кассиус Клей полицейскому Джо Мартину.
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21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны21 июля 1969 первый из землян - ступил на поверхность Луны
Сергей Минаев родом из шестидесятыхСергей Минаев родом из шестидесятых
Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962Starfish Prime — 36 ядерных взрывов в космосе в июле 1962
"Белое солнце пустыни" - битва за название"Белое солнце пустыни" - битва за название
3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала3 августа 1962 Мерилин Монро- последняя съемка для журнала
2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"2 июля 1962 г вышел Указ Президиума ВС СССР N 254-VI "О ратификации Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования"
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в ЧехословакиюВ ночь на 21 августа 1968 года войска СССР вошли в Чехословакию
в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».в 1960 году в городе Казань был открыт «Центральный стадион».

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Все свои вопросы направляйте в редакцию Журнала "60-е!" на почту cuba-@mail.ru
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